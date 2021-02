Kering victime d’une baisse de régime de Gucci

Tendance négative début 2021

Gucci a volontairement réduit sa présence dans le secteur tout public pour se concentrer sur son image et la fixation des prix de ses sacs en cuir et autres articles. Une stratégie qui a pu lui faire perdre du chiffre au quatrième trimestre mais qui, selon les analystes, est la bonne décision pour l'avenir. Les nouveaux confinements en Europe ont aussi pesé. Et Gucci a averti que cette tendance négative avait continué en début d'année.