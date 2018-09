Kiadis bondit à nouveau, Mithra sur le flanc (+Briefing)

• La tendance

Les principales Bourses européennes ont ouvert sur une note stable ce lundi matin, toujours pénalisées par le risque d'approfondissement du conflit commercial entre les Etats-Unis et leurs principaux partenaires, notamment la Chine.

Galapagos est en tête des hausses avec un gain de 1,5%. La biotech est suivie par Ontex (+0,9%) et AB InBev (+0,3%). Avec un recul de 1%, bpost est lanterne rouge. Aperam n’est pas loin derrière (-0,9%).

Hors Bel 20, nouveau bond pour la biotech Kiadis (+7%). Quest for Growth et Jensen gagnent respectivement 3,5% et 1,7%.