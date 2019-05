Kiadis chute, AB InBev et les banques souffrent (Débriefing actions belges)

Les banques et les valeurs cycliques ont de nouveau trinqué en Bourse, sur fond de renouveau des tensions commerciales.

Les valeurs cycliques, fortement malmenées en raison des tensions commerciales, ont à nouveau chuté. Aperam a reculé de 0,38%, Umicore de 0,48% et Solvay de 0,76%.

Les valeurs bancaires ont souffert de la chute des rendements des obligations d’Etat, avec un taux néerlandais à dix ans en négatif pour la première fois depuis 2016 et un Bund allemand à dix ans à un plus bas record. KBC a lâché 1,87% et ING 0,67%.