Kiadis cible d'une OPA, Umicore sanctionné (débriefing actions belges)

Le Bel 20 a pu profiter de bonnes annonces chez UCB, Cofinimmo et Aedifica.

Des résultats de tests ont porté UCB tandis que Umicore a été sanctionné sur les marchés après avoir indiqué des prévisions en baisse.

La Bourse de Bruxelles a débuté la semaine sur une note prudente, rassurée par un indice PMI dans le secteur manufacturier en zone euro qui ont remis l'accent sur des statistiques très solides en Chine. Les indices PMI, ressortis supérieurs à leur estimation flash, ont relégué au second plan les inquiétudes relatives à la multiplication des mesures de confinement en Europe face à la dégradation sanitaire liée au coronavirus et à l'élection présidentielle américaine. Le Bel 20 a pris 1,12% à 3043,36 points.

Du côté des valeurs, UCB a bondi de4,89% après avoir annoncé les résultats détaillés de phase 3 BE SURE, qui a démontré que les patients traités avec l'inhibiteur expérimental de l'IL-17A et de l'IL-17F, le bimekizumab, obtenaient une disparition des lésions supérieure, par rapport à l’adalimumab, chez les adultes atteints de psoriasis.

La SIR Cofinimmo a progressé de 0,86%. Elle a confirmé l’achat de 4 maisons de repos et de soins belges et d'un immeuble de bureaux bruxellois, propriétés de l’assureur liégeois Integrale. Dans le même segment, Aedifica a pris 0,69% après avoir annoncé l'acquisition d'une maison de repos à Frasnes-lez-Anvaing. L'opération représente un investissement de 22 millions d'euros et offre un rendement locatif net initial de 4,25%.

ING a pris 5,8% et GBL 1,71%.

Umicore a signé la plus mauvaise performance de l'indice et de l'ensemble de la cote (-7,60%) après avoir indiqué prévoir un bénéfice d'exploitation compris entre 465 et 490 millions d'euros pour cette année. C'est au moins 4% de moins que les 509 millions pour l'exercice 2019.

Sur le marché élargi, Kiadis s'est envolé de 249,38%. Le groupe pharmaceutique Sanofi a lancé une offre de rachat sur la biotech. Il va acquérir Kiadis pour 308 millions d'euros. Le prix proposé de 5,45 euros représente une prime de 272% par rapport au dernier cours.