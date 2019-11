Kiadis et Asit biotech toujours en hausse, spéculations sur Roularta et Jensen (débriefing actions belges)

Kiadis Pharma et Asit biotech continuent leur flambée entamée la veille. Roularta et Jensen font l'objet de spéculations après les rachats d'actions propres de leurs actionnaires majoritaires.

Sur le marché élargi, Kiadis Pharma (+40,32%) et Asit biotech (+26,16%) ont poursuivi leur flambée entamée la veille, sans qu'il n'y ait vraiment d'explications.

Jensen-Group a progressé de 0,95%. Selon la FSMA, le CEO du groupe , Jesper Jensen, a acheté via sa société d'investissement, Jensen Invest, quelque 100.000 actions du groupe. Avec un prix moyen de 32,20 euros par action, l'homme d'affaires a déboursé plus de 3 millions d'euros. On ne connaît pas encore le nom du vendeur. D'après les calculs de nos collègues du Tijd, sa participation dans le spécialiste des systèmes de blanchisserie passera de 54,5% à 55,8%.