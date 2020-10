Kinepolis et Barco hors champ (débriefing actions belges)

Le Bel 20 a terminé la séance avec pratiquement tous ses éléments dans le vert. Barco et, dans le marché élargi, Kinepolis ont fait les frais de la mauvaise passe que traverse le secteur du cinéma.

Comme les autres places boursières du continent, la Bourse de Bruxelles a profité des bonnes nouvelles entourant l'état de santé du président Trump pour aller de l'avant. Le Bel 20 a terminé la séance sur un gain de 1,41% avec seulement deux valeurs dans le rouge. L'indice de référence à Bruxelles revient tutoyer les 3.300 points, un niveau qu'il n'avait plus atteint depuis le 18 septembre dernier.

Les télécoms étaient très en vue ce lundi, Proximus (+3,42%) et Telenet (+3,35%) ont signé les deux plus fortes hausses du jour au sein de l'indice vedette. Un Bel 20 qui a aussi pu compter sur l'apport de la plus grosse capitalisation de la cote, AB InBev (+2,14%), qui complète le podium des gagnants.