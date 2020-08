Kinepolis et D'Ieteren de retour dans le jeu (Débriefing actions belges)

Les valeurs financières ont continué à briller sur le marché bruxellois, mais c'est l'action Barco qui a signé la plus forte hausse du jour. Le spécialiste belge des technologies de l’image a bénéficié d'un conseil d'achat de L'Investisseur et a pris 5,96% pour remonter au-dessus de 17 euros. Le titre évolue toutefois bien en-deçà de son record de l'année, à savoir 35,36 euros en février dernier.

Deux poids lourds de la cote, ING et Solvay , ont également affiché une progression de plus de 4%. La banque néerlandaise n'en finit plus de grimper depuis la publications de résultats trimestriels. Elle a gagné plus de 17% en bourse sur les quatre dernières séances.