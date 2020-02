Kraft Heinz et ThyssenKrupp inaugurent une période défavorable pour la dette d'entreprise

Le géant alimentaire américain Kraft Heinz qui a vu ses notes financières abaissées à "BB+" chez S&P et Fitch la semaine passée, inaugure-t-il une période défavorable pour la dette d’entreprises? C’est ce que craignent certains. Alors que les révisions à la baisse des ratings étaient tombées à un plancher record (0,3%) l’an passé et que les obligations notées "BBB", dernier cran d’"investment grade", représentent 50% de la dette des entreprises américaines, les déclassements de notes pour les sociétés américaines pourraient bien prendre le relais.

"15 à 20% des obligations notées 'BBB' devraient être rétrogradés dans la catégorie dite 'spéculative' en 2020, représentant un montant variant entre 500 et 660 milliards de dollars."

Selon des observations faites par Bank of America, le nombre d’entreprises dont les paiements d’intérêt sont supérieurs à leurs revenus annuels, a atteint un niveau sans précédent depuis la crise mondiale. Au Forum économique de Davos, Scott Minerd, directeur mondial des investissements chez Guggenheim Inv., avait affirmé "s’attendre à ce que 15 à 20% des 'BBB' soient rétrogradés dans la catégorie dite 'spéculative' (rendement élevé). Ce qui équivaudrait à entre 500 et 660 milliards de dollars".

Médias les plus "à risque"

À l’instar de ThyssenKrupp dont le rating a été ramené de "Ba3" à "B1" chez Moody’s ce lundi, les sociétés européennes ne devraient pas être épargnées par une dégradation de notes financières. Elles seront confrontées, estimait Moody’s déjà à la fin du mois de décembre, à davantage de baisses de notes et à des probabilités de défaut de remboursement plus élevées en 2020. Ce sont bien évidemment les sociétés affichant une santé financière fragile et dont la dette affiche des rendements élevés, qui seront les premières concernées.