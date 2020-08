L'Europe au petit trot (Débriefing actions étrangères)

Dans des volumes limités, vacances d'été obligent, les indices européens ont repris des couleurs, et cela malgré un début de séance teinté de rouge.

La Bourse de Paris a signé une progression de 0,79% après le repli de la veille. Le CAC 40 ne parvient toujours pas à remonter au-delà des 5.000 points. À Francfort (+0,74%), la hausse était plus franche bien que les grands constructeurs automobiles de la cote n'avaient pas la forme des grands jours. Londres (+ 0,58%) a pu compter sur les compagnies aériennes pour aller de l'avant, mais là aussi sans grande inspiration.

IAG et EasyJet ont pris 7,60% et 3,31%. La raison: un projet entre le gouvernement britannique et plusieurs aéroports, dont la plate-forme londonienne d'Heathrow, visant à tester les voyageurs pour raccourcir la durée de la quarantaine imposée aux personnes arrivant de certains pays.