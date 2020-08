L'Europe au petit trot (Débriefing actions européennes)

À Paris, le CAC 40 (+0,41%) est repassé au-dessus des 4.900 points. Safran (+3,10%) a joué les premiers rôles. Le titre du spécialiste de l’aéronautique a bénéficié d’un objectif de cours revu à la hausse par Berenberg pour repasser la barre des 100 euros, soit deux fois plus haut qu’au plus fort de la crise sanitaire.

À Francfort, le DAX (+0,09%) est resté proche de l'équilibre. Deutsche Bank et Adidas ont grimpé de plus de 3,6% et de 1,7%. Dans le fond du classement, la descente aux enfers s'est poursuivie pour Wirecard (-4;51%). L'action ne vaut plus que 1,71 euro contre 104 euros il y a deux mois.