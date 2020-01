L'Europe boursière digère ses premiers résultats (débriefing actions européennes)

Les principaux indices actions en Europe ont clôturé une nouvelle fois en ordre dispersé ce jeudi. Le premier accord commercial entre les États-Unis et la Chine semble ne faire ni chaud ni froid aux investisseurs, qui s'intéressent plutôt aux résultats d'entreprises. "Le marché est resté longtemps dans l'expectative de cet accord commercial, qui le rassure, mais qui n'apporte pas non plus la perspective d'une modification de la politique tarifaire et n'est donc pas de nature à faire monter les indices", a souligné auprès de l'AFP Frédéric Rozier, gérant de portefeuille à Mirabaud France.