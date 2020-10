L'Europe boursière marque le pas (débriefing actions étrangères)

Les marchés européens ont terminé sans direction ce mercredi au terme d'une séance dominée par les incertitudes après la décision de Donald Trump de faire cavalier seul pour relancer l'économie US.

Les bourses européennes ont marqué le pas ce mercredi après 2 séances passées dans le vert. Sonnés par la décision de Donald Trump de geler les négociations sur le plan de relance américain, les indices européens ont longtemps résisté. Mais, lestés par le secteur des assurances, ils se sont éloignés de l'équilibre pour terminer en ordre dispersé. Le CAC 40 parisien et le FTSE 100 de Londres ont perdu 0,27% et 0,06% alors que le Dax de la Bourse de Francfort (+0,17%) a su tirer son épingle du jeu.

Les producteurs de boissons AB InBev, Pernod Ricard et Heineken ont glané entre 1,29% et 3,51%, profitant d'un relèvement de conseil de Jefferies à l'"achat". Diageo a aussi participé à la fête des brasseurs et des producteurs de spiritueux en gagnant 0,67%, Jefferies ayant relevé sa recommandation de deux échelons pour le numéro un mondial des boissons alcoolisées.