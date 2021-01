L'Europe des marchés coince (Débriefing actions étrangères)

Tous les grands secteurs de la cote européenne ont terminé dans le rouge, les replis les plus marqués étant pour celui du pétrole et du gaz et celui des matières premières. Les investisseurs se sont empressés de récupérer leurs gains alors que les inquiétudes liées au Covid-19, notamment en Chine, ont pris le pas sur le plan de relance présenté par Joe Biden la veille. La cote européenne a même vécu un bref moment de panique en apprenant que Pfizer n'allait pas honorer ses livraisons européennes dans les temps.