L'Europe peut-elle rejoindre Wall Street et ses sommets?

Ce mardi, le S&P 500 est a parvenu à battre son record datant du mois de février dernier . Il a, en d'autres termes, complètement effacé les pertes accumulées depuis le début de la crise du Covid-19 et a confirmé que Wall Street est entré dans un marché haussier après le creux atteint le 23 mars. Il a depuis cette date repris environ 55%, une remontée alimentée notamment par le secteur technologique américain.

En Europe, un marché dominé par des valeurs plus cycliques, les Apple, Microsoft ou Amazon ne courent pas les rues. Ce qui justifie, selon bon nombre de stratégistes, le fait que les marchés européens butent depuis depuis deux mois sur un plafond difficile à percer.

L'agence Bloomberg a fait le tour des analystes pour les sonder sur les performances à venir des indices européens. Selon eux, le Stoxx Europe 600 , soit les 600 plus grandes capitalisations du Vieux Continent, ne terminera pas l'année au-dessus des 370 points . C'est environ 15% de moins que son record absolu de 433,90 points, également atteint en février dernier. Ce mercredi, le Stoxx 600 a ouvert à 367 points . Il n'y a donc pas énormément d'espace pour voir les actions européennes décoller, si les prévisions des analystes se confirment.

Pour Christian Stocker, le stratégiste du marché actions d'Unicredit, "il n’y a pas un seul risque actuellement, mais un mélange de différents risques ou incertitudes tels que les tensions frémissantes entre les États-Unis et la Chine, une nouvelle accélération de la propagation du Covid-19 en Europe, ce qui va de pair avec une grande incertitude sur la vitesse de la reprise économique et, par conséquent, les bénéfices des entreprises". Ce qui lui faire dire que " la volatilité rythmera les échanges européens dans les prochains mois".

Pour le DAX allemand, moteur de la croissance en zone euro, les stratèges prévoient un niveau de fin d’année tournant autour des 12.250 points, ce qui suggère un repli d’environ 5% par rapport à son niveau actuel. Il faut dire que l'indice vedette de la Bourse de Francfort s’est redressé de plus de 50 % depuis ses plus bas niveaux de mars, surpassant le marché européen dans son ensemble et jouant des coudes avec le S&P 500.