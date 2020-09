L'Europe portée par les espoirs de reprise (débriefing actions étrangères)

Les actions européennes sont reparties de l'avant profitant des nouveaux records inscrits à Wall Street et d'un regain d'optimisme sur la reprise économique.

Sur le marché parisien, on retrouvait Kering (+5,33%) et Airbus(+3,61%) parmi les meilleures performances du CAC 40. Hors indice, Eurazeo a bondi de 7,16% après une recommandation d'achat de Bank of America.