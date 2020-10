L'Europe prudente face à la reprise de la pandémie (débriefing actions européennes)

Les indices européens ont entamé la séance timidement dans le vert avant de réduire la cadence et de voir les maigres gains matinaux fondre. Il faut dire que les inquiétudes suscitées par la pandémie ont une nouvelle fois relégué au second plan les bonnes surprises qui figuraient dans les bulletins trimestriels du jour.

Le CAC 40 (-0,12%) et le DAX (+0,07%) ont clôturé proches de l’équilibre. Le FTSE 100 londonien a abandonné 0,58%, pénalisé par une livre sterling nerveuse en raison de de nouvelles frictions entre l’Union européenne et le gouvernement Johnson dans le dossier du Brexit.

Atlantia a gonflé de 9,16% à Milan après une information selon laquelle une alliance formée par le groupe financier public italien CDP, Blackstone et les fonds Macquarie et F2i pourrait reprendre la participation du groupe d’infrastructures italien dans sa filiale d’autoroutes.

L’action du groupe de livraison de repas Just Eat (+6,36%) a conquis la cote londonienne après la publication de ses résultats montrant des ventes en hausse de 46% sur un an au troisième trimestre. La pandémie a incité plus de gens à manger à domicile, explique le groupe britannique. La bonne tenue de Just Eat a permis à un autre géant du secteur coté à Francfort, Delivery Hero, de monter de 4,69%.