L'Europe se démarque sur les marchés d'actions

Les marchés d'actions européens ont signé une forte progression cette semaine, portés par les annonces d'un variant omicron bénin.

+2,76 % Le Stoxx 600 a signé sa meilleure semaine depuis la mi-mars.

Alors que les investisseurs se préparent à une semaine chargée en réunions de banques centrales dans les jours qui viennent, les marchés d'actions ont préféré se concentrer sur les bonnes nouvelles du côté de la pandémie. Les bourses européennes ont terminé ce vendredi sur une progression hebdomadaire de 2,76% pour le Stoxx 600, alors qu'à Wall Street, le S&P 500 et le Nasdaq ont pris plus de 3%. Le Stoxx 600, et le CAC 40, qui a pris 3,34% d'un vendredi à l'autre, ont en outre signé leur meilleure semaine depuis la mi-mars.

Sur le Vieux Continent, les investisseurs ont surtout retenu les annonces de plusieurs experts en Afrique du Sud et aux États-Unis d'un variant omicron plus bénin que le variant delta du covid-19. Néanmoins, une certaine prudence a dominé, car les restrictions de plusieurs pays pour enrayer la nouvelle vague de l'épidémie ont fait craindre un impact économique important. "Il est également rapporté qu'omicron est beaucoup plus transmissible que delta, peut-être 4,2 fois plus. Il y a encore trop à apprendre sur ce variant pour tirer des conclusions définitives, mais ce que nous voyons est déjà suffisant pour que les gouvernements imposent de nouvelles restrictions", a constaté Craig Erlam, analyste chez Oanda.

Aux États-Unis, les propos du gouverneur de la Réserve de Saint-Louis cette semaine ont fait penser que la Réserve fédérale américaine (Fed) devrait annoncer mercredi prochain un rythme plus soutenu de son tapering, son retrait progressif des rachats d'obligations. Mais cela n'a pas pesé sur Wall Street. "Les marchés se préparent déjà à la possibilité de trois hausses de taux l'an prochain, donc une Fed faucon est déjà intégrée dans les cours", a estimé Neil Wilson, analyste de Markets.com. La hausse de l'inflation américaine, qui a atteint un niveau plus observé depuis 40 ans, n'a pas alimenté les craintes d'une Fed plus belliciste chez les investisseurs. Car des analystes ont noté que la progression des chiffres de prix à la consommation est ressortie conforme aux attentes du marché.

"Les marchés sont restés remarquablement calmes face aux nouvelles alors que les autorités chinoises sont intervenues pour gérer les retombées." Craig Erlam Analyste chez Oanda

Par contre, les marchés d'actions en Europe et aux États-Unis sont restés largement insensibles au défaut de paiement de deux fonds immobiliers en Chine. "Les marchés sont restés remarquablement calmes face aux nouvelles alors que les autorités chinoises sont intervenues pour gérer les retombées. L'implication dans le processus, la réduction du ratio de réserve de liquidités par la banque centrale chinoise afin de fournir des liquidités supplémentaires au marché,... font penser qu'une restructuration gérée est maintenant en cours. Que ce soit suffisant, seul le temps nous le dira. Mais les investisseurs le prennent dans leur foulée", a relevé Craig Erlam.

Un mode Buy the dip

"L'analyse montre que ce sont les investisseurs particuliers, et non les investisseurs institutionnels, qui ont conduit le rallye, sur la base de la mentalité bien connue de Buy the dip." Frank Vranken Responsable de la stratégie d'investissement chez Edmond de Rotschild Europe

En Europe et aux États-Unis, les analystes ont observé que les investisseurs ont plébiscité les titres qui ont fort souffert depuis le début de l'année. "L'analyse montre que ce sont les investisseurs particuliers, et non les investisseurs institutionnels, qui ont conduit le rallye, sur la base de la mentalité bien connue de Buy the dip. La recherche montre que nous avons vu des montants records versés par les investisseurs particuliers" a pointé Frank Vranken, responsable de la stratégie d'investissement chez Edmond de Rothschild Europe.

Parmi les actions plébiscitées par les investisseurs, les titres des sociétés de paris en ligne ont particulièrement brillé cette semaine, à l'image de Flutter (+9,76% ) et Evolution (+20,32%). Les analystes ont souligné que ces valeurs ont profité de la fermeture probable de plusieurs casinos aux États-Unis, mais aussi au Canada. Le boom des actions de paris en ligne a permis au compartiment du voyage et des loisirs de prendre 5,44% d'un vendredi à l'autre. Il faut noter que Flutter et Evolution ont connu une année difficile sur les marchés depuis janvier.

Le secteur automobile européen s'est aussi démarqué avec un bond de 4,67%, grâce à Porsche Holding (+13,38%) et à Volkswagen (+9,09%). L'action VW a bénéficié entre autres d'informations selon lesquelles ses actionnaires historiques, les familles Porsche et Piech, voudraient vendre leur part pour acheter à la place des titres Porsche.

Le secteur de l'énergie (2,06%) a lui profité du rebond des prix du pétrole. Le baril de Brent a gagné 6,81% à 74,64 dollars cette semaine. Il a récupéré une partie de sa perte subie depuis l'annonce du variant omicron le 26 novembre. "Le marché pétrolier a donc à nouveau évalué le scénario du pire des cas de manière équitable, mais il serait bien avisé de laisser en place un certain risque résiduel pour la demande de pétrole", a estimé Carsten Fritsch, analyste de Commerzbank.

Sur le marché des changes, l'euro est resté stable face au dollar à 1,13 USD en variation hebdomadaire. Le billet vert a fait une pause dans sa hausse continue face aux autres devises en raison de la politique monétaire de la Réserve féderale américaine moins accommodante. La pause de l'ascension de la monnaie a permis à l'or de légèrement progresser d'un vendredi à l'autre, de 0,13% à 1785,39 USD.