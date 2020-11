L'IPO d'Ant Group suspendue

L'IPO d'Ant Group est suspendue sur les bourses de Shanghaï et de Hong Kong. La nouvelle intervient au lendemain d'une convocation de son fondateur Jack Ma par les autorités de régulation chinoises.

L'introduction en bourse d'Ant Group n'aura pas lieu jeudi, comme prévu, sur les plateformes du Star Market de Shanghaï et de la Bourse de Hong Kong. L'opération, prévue initialement ce jeudi, était présentée comme la plus importante de l'histoire en raison du montant levé: plus de 35 milliards de dollars.