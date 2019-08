L'Italie, source d'inquiétudes pour les marchés

Une crise politique menace l'Italie et fait plonger la Bourse de Milan. Les investisseurs craignent que de futures élections bloquent le vote d'un budget pour 2020. Ce qui pourrait raviver le conflit avec l'Union européenne.

Buongiorno! Après Donald Trump et les tensions commerciales, un autre risque s'est rappelé aux bons souvenirs des investisseurs européens: l'Italie. La Ligue, le parti du ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini, va déposer au Sénat une motion de méfiance à l'encontre du Premier ministre Giuseppe Conte. Le but? Provoquer la chute du gouvernement et préparer des élections anticipées.

L'annonce a brusquement réveillé la Bourse de Milan de sa torpeur estivale. Son indice de référence, le FTSE Mib, a perdu jusqu'à 2,52% ce vendredi. Les valeurs bancaires ont particulièrement souffert: Banco BPM, UBI et Unicredit signent parmi les plus fortes baisses en Europe. Sur le marché obligataire, le taux italien à 10 ans a grimpé jusqu'à 1,81%, au plus haut depuis début juillet. L'écart (spread) avec les obligations d'Etat allemandes s'est par ailleurs élargi de 27 points de base.

Ces différentes réactions "rappellent que l'incertitude politique reste un risque non négligeable pour les marchés, souligne Emmanuel Cau, stratégiste chez Barclays. Les principales sources de risques liées à la guerre commerciale, au Brexit et à la politique italienne ne vont pas disparaître et, parallèlement au ralentissement de la croissance économique, il convient de faire preuve de prudence tactique."

La notation de la dette abaissée?

La principale crainte des investisseurs est de voir la crise politique s'éterniser et bloquer le vote d'un budget pour 2020. Une question reste en suspens à ce propos: quelles sont les intentions de la Ligue (et de Salvini) en matière de taxations et de dépenses?