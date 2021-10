L'OPA autrichienne sur Recticel est enfin lancée

Place au dernier round? Près de cinq mois après avoir dévoilé ses intentions, Greiner a donné le top départ pour son offre de rachat de la société belge.

Greiner persiste et signe. Le fabricant autrichien de plastique lance officiellement son offre publique d'achat (OPA) sur le spécialiste des mousses de polyuréthane Recticel . Et pas question de mettre davantage la main au portefeuille: le prix proposé reste comme figé dans le marbre, à 13,50 euros par action.

"Nous sommes toujours convaincus qu'il s'agit d'une offre attrayante et que nous allons acquérir une majorité" de Recticel. Axel Kühner CEO de Greiner

Les actionnaires désireux de participer à l'opération peuvent céder leurs titres entre le 14 octobre et le 17 décembre. Les Autrichiens espèrent détenir au moins 50% du capital de Recticel et ainsi en prendre le contrôle. "Nous sommes toujours convaincus qu'il s'agit d'une offre attrayante et que nous allons acquérir une majorité", indique le patron de Greiner, Axel Kühner.

Un espoir en vain? Difficile de savoir si les principaux actionnaires - Janus Henderson (5,04 %), KBC Asset Management (3,01 %) et Candriam (3,01 %), et dans une moindre mesure la famille Vlerick et la famille Sioen - se laisseront séduire. Greiner affirme n'avoir encore été en contact avec aucun d'entre eux. Qui plus est, la direction de Recticel est totalement opposée à l'OPA.

"L'offre sous-évalue sensiblement Recticel"

Petit rappel des faits. Le vendredi 14 mai dernier, les cotations de Recticel et de son actionnaire Bois Sauvage sont suspendues par l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA). On apprend quelques heures plus tard que Greiner a conclu un accord avec le holding pour reprendre les 27,03% qu'il détient dans le champion flamand de l'isolation. La société autrichienne annonce par ailleurs son intention de lancer une offre publique d'acquisition en numéraire sur les actions Recticel restantes au prix de 13,50 euros l'unité.

Ce prix pose très vite question alors que le titre Recticel avait bondi la veille de 14,20% à 15,12 euros. La plupart des analystes sont, à l'époque, d'accord sur ce point: "l’offre de Greiner sous-évalue sensiblement Recticel". Chez ING, on s'interroge sur les raisons de cette opération, estimant notamment que l’offre est discutable tant en termes de calendrier que de logique et qu’il est peu probable qu’elle enthousiasme les investisseurs.

Recticel en soutien de son cours de bourse

De son côté, Recticel ne reste pas les bras croisés dans l'attente de se faire manger. En plus d'avoir fixé une rencontre avec son prédateur pour connaître ses intentions, réunion qui se révéla infructueuse, le groupe belge crée la surprise le 19 mai en relevant ses prévisions annuelles. Une manœuvre stratégique qui fait grimper l'action en bourse de 5,82% à 14,90 euros et éloigne davantage la perspective de voir l'OPA se dérouler sans encombre.

13,70 euros Depuis que Greiner a annoncé son intention de racheter Recticel, le cours de la société belge s'est toujours négocié au-dessus du prix offert. Son point le plus bas s'élève à 13,70 euros.

C'est ensuite silence radio de part et d'autre de la table. En bourse, l'action évolue autour de 14 euros, se négociant toujours au-dessus du prix offert par Greiner. Son plus bas niveau date du 26 juillet dernier, à 13,70 euros. Mais dès le lendemain, Recticel fait remonter son cours à 14,10 euros (+2,92%) en publiant un trading update surprise. Le groupe y fait état d'une hausse de 59% de son chiffre d'affaires pour le premier semestre.

Il détaillera ses résultats un mois plus tard, lors de la publication de son rapport semestriel le 27 août. Et en profite au passage pour confirmer ses prévisions de mai. À aucun moment, la société ne fait mention de l'OPA de Greiner.

Va savoir maintenant quel sera le prochain coup de Recticel... Quoi qu'il arrive, Greiner assure qu'il gardera la participation de 27%, même s'il y a une éventuelle contre-offre. "Recticel est une excellente entreprise. Nous sommes là pour le long terme".