L'OPA de Sanofi sur Kiadis? Une opération "juste et logique"

Analystes et investisseurs saluent l'annonce de l'offre de Sanofi sur la biotech Kiadis Pharma. Si le prix est jugé équitable, la prime proposée n'est pas si extraordinaire qu'il n'y paraît.

Les sociétés de biotechnologie sont une nouvelle fois au cœur de l'attention dans les salles de marché. Sanofi a annoncé ce lundi le lancement d'une offre publique d'achat (OPA) sur la biotech néerlandaise Kiadis Pharma , qui est cotée sur Euronext Amsterdam et Euronext Bruxelles. Le laboratoire français propose 5,45 euros par action , pour un montant total de 308 millions d'euros. Cela représente une prime de 272% par rapport au cours de clôture du 30 octobre.

"En tant que tel, nous pensons que l'offre est équitable et reflète à la fois le potentiel élevé de la thérapie cellulaire NK (natural killer) dans une multitude d'indications, ainsi que la nature à haut risque et le stade précoce de développement non seulement des actifs de Kiadis, mais de l'ensemble du champ d'application de la thérapie cellulaire NK", commente Lenny Van Steenhuyse, analyste chez KBC Securities. C'est pourquoi il recommande aux investisseurs d'accepter l'offre de Sanofi.