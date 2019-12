L'Oréal le vaut bien, Carnival en croisière (Débriefing actions européennes)

À Paris, l’indice CAC 40 a gagné 0,82%. À Francfort, le DAX a pris 0,73% et à Londres, le FTSE a avancé de 0,06%.

L’indice EuroStoxx 50 de la zone euro s’est adjugé 0,90%, le FTSEurofirst 300 est monté de 0,76% et le Stoxx 600 de 0,74%.

Sur les marchés actions européens, la plus forte hausse sectorielle est pour les biens de consommations non durables (+1,39%) juste devant l'alimentation (+1,38%).

Du coté du SBF 120, DBV Technologies a gagné 3,63% après avoir pris presque 8% en début de séance. Pour l’analyste Jamila El Bougrini chez Gilbert Dupont, la hausse du titre depuis plusieurs jours part de la spéculation à un mois de la décision des autorités américaines sur le médicament sur le traitement contre l’allergie à l’arachide développé par l’américain Aimmune Therapeutics. “Si la Food and Drug Administration donne son approbation pour une mise sur le marché (AMM) du produit d’Aimmune, ça devrait renforcer les chances de voir le produit de DBV (le Viaskin Peanut, son propre traitement de l’allergie à l’arachide) recevoir lui-même une AMM dans ce marché”, a-t-elle déclaré.

A la Bourse de Milan, Enel a bondi de 2,93% après que l'agence de notation Moody's a revu ses perspectives à positif pour le plus grand fournisseur d'énergie en Italie. Nexi a continué de progresser de 2,35% après que Intesa Sanpaolo a vendu son activité de services de paiement à la société.

Carnival a signé la plus forte progression du Stoxx 600 (+7,21%). Le plus gros croisiériste a publié des résultats et des prévisions supérieurs aux attentes.