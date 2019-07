L'acier recherché, le luxe délaissé (débriefing actions européennes)

Les indices boursiers européens ont légèrement progressé ce lundi, les investisseurs espérant l'annonce de futures mesures de soutien à l'économie lors de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) de la semaine prochaine. En clôture, le CAC 40 a gagné 0,10%, le DAX a grimpé de 0,52% et le FTSE 100 a avancé de 0,34%.

Le secteur de l'acier s'est distingué à la hausse, avec notamment des progressions d'ArcelorMittal (+1,54%) et Outokumpu (+2,04%). D'après les statistiques chinoises publiées en matinée, la croissance de la deuxième économie mondiale au deuxième trimestre a été la plus faible depuis 27 ans mais le détail des données du mois de juin a pu rassurer les investisseurs, notamment les données sur la production industrielle, en progrès de 6,3% sur un an, contre 5% le mois précédent.