L’action AB InBev offrirait un potentiel de hausse de 70%

Une meilleure maîtrise de la pandémie en Europe et la perspective d’une reprise de la croissance dans les pays émergents en 2021 pourraient profiter à AB InBev et Heineken.

Ce ne sont pas les actions des brasseurs que les analystes de Berenberg auraient tendance à privilégier à court terme dans le secteur des boissons en Europe. Campari, qui affiche le plus de potentiel, et Pernod Ricard, qui bénéficiera de davantage d’efficacité opérationnelle grâce à la fusion de ses deux réseaux commerciaux en France, sont plutôt celles qui ont pour le moment leur faveur. Mais les actions des brasseurs - pour qui la reprise sera plutôt lente - n’en affichent pas moins un intérêt pour les investisseurs à plus long terme.

Pandémie mieux maîtrisée en Europe

Parce que la pandémie connaît des sursauts dans les Etats les plus peuplés des Etats-Unis, les analystes de Berenberg auraient tendance à privilégier le secteur des boissons, les valeurs cotées en Europe. Progressivement, les affaires reprennent pour ces brasseurs de ce côté-ci de l’Atlantique. Selon leurs estimations, 85% de l’activité dans les bars et restaurants a déjà été récupérée et 70% de celle des ventes au détail le sont.

"Si jamais une reprise devait devenir plus visible en 2021 sur les marchés émergents, alors AB InBev et Heineken - qui réalisent 50% de leurs ventes sur ces marchés - pourraient alors constituer une belle opportunité." Javier Gonzales Lastra Analyste chez Berenberg

Mais si les actions des brasseurs ne sont pas la priorité à ce jour des analystes de Berenberg, c’est parce que la reprise des affaires dans les marchés émergents qui ont compté parmi les plus touchés au monde par la pandémie sera plus lente que chez nous. "Si jamais une reprise devait devenir plus visible en 2021, alors AB InBev et Heineken - qui réalisent 50% de leurs ventes sur ces marchés - pourraient alors constituer une belle opportunité. Ces deux groupes pourraient voir la croissance de leurs ventes s’accélérer ", explique Javier Gonzalez Lastra qui a co-signé une note sur le secteur chez Berenberg.

AB InBev fortement sous-évalué

La chute des rendements obligataires aux Etats-Unis, constitue un autre facteur favorable pour les actions des brasseurs, en particulier pour le groupe brassicole belge qui a un niveau d’endettement élevé. En quelques mois, le rendement américain à 10 ans est passé de 3% à 0,6%. " L’écart entre ce rendement et la croissance des bénéfices toujours proche des sommets historiques offre un bon support de valorisation pour le secteur."

75,70 euros Les analystes de Berenberg tablent sur un cours de 75,70 euros pour l'action AB InBev.

Dans ce contexte, les objectifs de cours ont été relevés pour l’ensemble des actions. C’est toutefois AB InBev qui a vu le sien remonter le plus sensiblement. Il passe de 55,20 euros à 75,70 euros. Par rapport à son cours de ce matin, le potentiel de hausse de son action s’élève à plus de 70%. Comme beaucoup de sociétés fort endettées, AB InBev avait fort souffert lors de la chute des bourses au mois de mars. L’atténuation de ces craintes fait à présent ressortir " une importante sous-évaluation d’AB InBev sur les marchés, qui rend cette valeur attrayante dans son secteur ".

Pour Heineken, les analystes de Berenberg visent un cours de 106 euros et, pour Carlsberg, dont ils pensent que " ses affaires sont restées soutenues durant la crise du Covid-19 du fait de sa modeste présence dans les commerces ", un cours de 1.010 couronnes danoises.