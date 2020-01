L'action Apple pour la première fois au-dessus des 300 dollars

Plusieurs moteurs pour une croissance forte

Et l'optimisme des investisseurs est loin de se tarir. Il faut dire qu'Apple se rapproche du milliard et demi d'utilisateurs. Dans le même temps, le patron Tim Cook a gonflé la capacité de son entreprise à tirer parti des produits auxiliaires comme l'Apple Watch, les écouteurs AirPods et l'Apple TV, le tout avec les traditionnelles mises à niveau matérielles pour l'iPhone et l'iPad.