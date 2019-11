L'action Asit Biotech va être pulvérisée | Avis de brokers sur Umicore, ING et KBC (+Briefing)

Les espoirs d'un accord partiel à court terme entre les USA et la Chine ont donné du tonus aux marchés européens.

• Euronext Bruxelles

Les principales bourses européennes ont ouvert en hausse ce lundi matin dans le sillage des marchés asiatiques, les investisseurs misant sur un accord commercial partiel à court terme entre Washington et Pékin.

Galapagos , Umicore , ING et Aperam sont en tête des hausses avec un gain autour d’un pourcent. Solvay (+0,9%) et Telenet (+0,7%) suivent.

Seules deux valeurs sont dans le rouge: Barco (-0,2%) et Ontex (-0,6%).

Notons encore la chute de 22% de Dexia et le repli de 1,3% de Deceuninck .

Dans le haut du tableau, Curetis grimpe de 10% suite à son "trading update". Keyware avance de 3,8%, Nyrstar de 3,1% et Bone Therapeutics de 3%.

• Le briefing actions belges

> Proximus et Orange , partenaires dans l'infrastructure. Les deux opérateurs ont officiellement signé leur partenariat vendredi. Leur entente permettra le déploiement commun de l'infrastructure et donc de sérieuses économies. Notre article.

> Ascencio propose dans ses résultats annuels pour l'exercice 2018-2019 de distribuer un dividende brut, en hausse de 2,9%, de 3,50 euros par action. La SIR note une hausse de 1,5% de ses revenus locatifs à 41,6 millions d'euros et une augmentation de ses bénéfices EPRA de 7,11% à 28,6 millions d'euros. Le communiqué .

>La participation de FIAM LLC, FMR CO., Inc. et Fidelity Institutional Asset Management Trust Company a franchi à la hausse le seuil de 5% dans le capital d’Econocom . A la date du 18 novembre, ils détenaient une participation de 5,36%.