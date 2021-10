L'action EDF est "trop bon marché pour être ignorée"

À la cloche, le Bel 20 est parvenu à avancer de 0,68%. Les hausses étaient plus franches chez nos voisins européens et Wall Street se reprenait également à mi-séance. Le Nasdaq gagnait 1,39% à l'heure de la fermeture des marchés en Europe, se remettant quelque peu de sa glissade de 2,14% de la veille, grâce au réveil des grands noms de la "tech" américaine.

L'énergie aux premières loges

La hausse des prix du gaz et du pétrole a encore mis les valeurs du secteur de l'énergie sur le devant de la scène. À Bruxelles, Exmar , le transporteur maritime de gaz liquide, a pris plus de 8% sur la séance. Lors du mois écoulé, son titre a gonflé de 46%.

À Paris, EDF profite aussi de l'emballement des prix de l'énergie. L'électricien français a progressé de 5,49% ce mardi et gagne plus de 14% depuis le premier octobre. L'action s'échange actuellement au-dessus des 12 euros. Les analystes de Morgan Stanley estiment que le titre de l'énergéticien est "trop bon marché pour être ignoré" et relèvent leur objectif de cours à 19 euros. Ils justifient leur optimisme par "la forte reprise attendue en fin d'année après des nouvelles rassurantes sur l'intervention du gouvernement et alors que la visibilité augmente sur les bénéfices de 2022".