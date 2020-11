L'action Engie a mené la tendance à Paris (débriefing actions européennes)

Le CAC 40 a progressé de 0,33% et le DAX allemand de 0,18%, tandis que le Footsie britannique a reculé de 0,36%. L'indice Stoxx Europe 600 a de son côté pris 0,01%, partagé entre les secteurs bancaire (+1,17%) et de l'assurance (+1,20%) d'un côté, et le compartiment média (-0,49%) et des télécoms (-0,42%) de l'autre.