L'action Eutelsat a la tête dans les étoiles

Les grands indices européens et américains ont ainsi perdu des plumes sur l'ensemble du mois après une belle série de hausses mensuelles. Le Bel 20, par exemple, n'avait plus terminé un mois dans le rouge depuis décembre dernier.

Ageas en soutien du Bel 20

Le Stoxx 600 Europe a fini en retrait de 0,05%. Il affiche un recul d'un peu plus de 3% sur le mois de septembre, sa première performance mensuelle négative depuis janvier, qui ramène sa progression depuis le début de l'année à un peu plus de 14%.

H&M dans le dur

Eutelsat to the moon!

Fosun à fond sur Ageas

Le groupe chinois Fosun a augmenté sa participation dans Ageas , contrôlant à plus de 10% du flottant de l'assureur. Avec le géant de l'assurance Ping An qui en contrôle également un peu plus de 5 %, l'assureur belge est désormais détenu à plus de 15 % par des Chinois.