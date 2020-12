L'action Hamon chauffe à Bruxelles (débriefing actions belges)

Le Bel 20 a repris son souffle, lâchant à 0,54% à 3.657,33 points. Sur les 20 actions qui le composent, 6 étaient en hausse et 14 en baisse. Galapagos a relevé la tête.

Après de multiples sauts de puce de part et d'autre de l'équilibre, le Bel 20 (-0,54%) a légèrement reculé ce vendredi. Il reste proche des 3.700 points, son niveau du mois de février dernier qu'il franchit régulièrement depuis deux semaines.

Dans le bas du tableau, le gagnant de la semaine, Aperam (-2,40%), a été victime de prises de bénéfices. La remontée hebdomadaire du producteur d'acier a ainsi été limitée à un peu plus de 9%.

Hors Bel 20, Hamon (+5,42%) a fait parler la poudre, bondissant de plus de 10% en cours de séance. Le spécialiste des systèmes industriels thermiques a finalisé le rachat d'Esindus, son partenaire de longue date, en mettant la main sur les 61,11% d'actions qu'il ne détenait pas. Cette acquisition lui permet d'élargir sa palette dans les métiers du refroidissement et de renforcer sa présence dans la péninsule ibérique, ainsi qu’au Mexique et en Amérique latine.