L'action Tesla dépasse les 2.000 dollars à Wall Street

La Bourse de New York a clôturé en hausse jeudi, le Nasdaq étant soutenu par les valeurs technologiques alors que Tesla , qui a bondi de 6,56%, a dépassé les 2.000 dollars. L’indice américain a pris 1,06% à 11.264,95 points. Facebook a engrangé 2,44%, Apple 2,22%, Amazon 1,13%, Google 2,21%, Microsoft 2,33%, Intel 1,74% et Netflix 2,76%. Le Dow Jones a avancé de son côté de 0,17% à 27.739,73 points, tandis que le S&P 500 a gagné 0,32% à 3.385,51 points.

Les marchés avaient ouvert dans le rouge après que des données ont montré que les demandes d’allocations de chômage ont augmenté de manière inattendue pour dépasser la barre du million la semaine dernière, après avoir glissé sous ce niveau pour la première fois depuis le début de la pandémie. Une autre série de données de la Fed de Philadelphie a montré que l’indice de la conjoncture a chuté plus que prévu en août. Au rang des valeurs, outre les techs, Visa (+1,58%), Pfizer (+1,23%), Cisco (+1,05%), Procter & Gamble (+0,81%) et Johnson & Johnson (+0,71%) se sont bien comportées. A l’inverse, Dow (-2,13%) et Walmart (-1,39%) ont reculé.