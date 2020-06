L'action UCB est restée très entourée (débriefing actions belges)

Les poids lourds du Bel 20 figurent parmi les grands bénéficiaires de l'optimisme retrouvé des investisseurs. UCB a poursuivi sur sa lancée après son bond de lundi. Greenyard a chuté et Recticel a bondi.

Après avoir déjà progressé légèrement lundi, grâce à un bond de 15% d'UCB, contre la tendance générale en Europe, le Bel 20 a accentué sa progression mardi, dans un contexte général cette fois plus porteur. En clôture, l'indice belge a grimpé de 3,24%. Mais il doit encore progresser de 2,7% pour effacer complètement sa chute de la semaine dernière.

Rassérénés par de bons indicateurs conjoncturels publiés en Europe et aux États-Unis, comme l'indice Zew du moral des investisseurs allemands et le niveau des ventes de détail américaines, tous deux supérieurs aux attentes, les intervenants de la Bourse de Bruxelles sont revenus à l'achat sur les actions en privilégiant les titres qui avaient subi les plus fortes baisses la semaine dernière dans un climat de forte aversion au risque.