L'action bpost reprend des couleurs (Débriefing actions belges)

Comme lors des deux dernières séances, le Bel 20 a entamé la journée sur une bonne note prenant rapidement la direction des 3.900 points avec les valeurs bancaires et les télécoms bien orientées. Mais, à la différence de lundi et mardi, l'indice de référence à Bruxelles a réussi à conserver son avance jusqu'à la cloche. Le Bel 20 a terminé en rebond de 0,62% à 3.883,74 points.

Hors Bel 20, l'action bpost (+5,76% à 8,54 euros) était recherchée après la nomination d'un CEO intérimaire, Dirk Tirez, jusqu'ici Chief Legal et Regulatory Officer ainsi que président du conseil d’administration de bpost banque. Le marché a aussi apprécié la volonté annoncée par l'opérateur postal d’accélérer la procédure de sélection d'un nouveau patron après le licenciement dimanche de Jean-Paul Van Avermaet. Le cours de bpost a aussi été soutenu par une note des analystes de Berenberg. Ces derniers ont maintenu leur recommandation à l'achat et réajustent leur objectif de prix à 11,20 euros malgré les résultats annuels décevants et les secousses qui ont suivi au sommet de la hiérarchie. "La baisse de 20% des cours est exagérée. Les investisseurs ignorent le positif et extrapolent le négatif", a déclaré l’analyste Conor Dwyer. Il souligne la forte trésorerie libre de 327 millions en 2019. "Cela porte les flux de trésorerie disponibles cumulatifs à 65% de la valeur marchande actuelle depuis 2017."