L'alimentation et les services aux collectivités en tête (Débriefing actions européennes)

Les secteurs défensifs ont le plus progressé sur les Bourses européennes. Flutter Entertainement se distingue au sein du Stoxx 600 alors que Rexel détache son dividende.

Les Bourses européennes sont montées franchement dans un environnement dominé par la chute des rendements obligataires sur fond de tensions commerciales, de craintes pour la croissance et d'anticipations de

À Paris, le CAC 40 a pris 0,75%. À Francfort, le Dax a gagné 0,71% et à Londres, le FTSE a progressé de 0,66%.

L'EuroStoxx 50 de la zone euro a avancé de 0,88% et le Stoxx 600 0,84%, ce dernier indice évoluant à un plus haut d'un an.