L'apaisement commercial profite à Wall Street

La Bourse US a terminé en territoire positif mercredi, dans un marché revigoré par le rebond des prix du pétrole et rassuré par le calme sur le front commercial sino-américain. Le Dow a gagné 1% à 26.036,10 points. Le Nasdaq a progressé de 0,38% à 7.856,88 points. Le S&P 500 a pris 0,65% à 2.887,94 points. La cote new-yorkaise avait reculé en début de séance, les investisseurs manifestant leur inquiétude face au recul des taux à long-terme sur le marché obligataire et s'alarmant d'une possible récession. Plusieurs grands noms du secteur de l'énergie ont profité de la hausse du cours de l'or noir: le titre d'Occidental est monté de 1,79% et celui de Chevron a pris 0,86%.