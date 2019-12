L'appétit des investisseurs demeure fort pour le luxe

"Un rachat de Moncler aiderait Kering à se diversifier alors que le résultat opérationnel du groupe français qui détient aussi des noms comme Yves-Saint-Laurent et Botega Veneta provient à 80% de Gucci qui connaît un succès phénoménal" , selon des analystes cités par l’AFP. En 2018, Kering avait réalisé un profit d’exploitation de 3,9 milliards d’euros. "Moncler rendrait Kering moins dépendant de Gucci" , souligne Cedrix Rossi de chez Brian Garnier.

A la suite du communiqué publié par Ruffini, l’action a bondi de plus de 10% pour retrouver améliorer dans la matinée son record historique atteint en juin 2018 (42 euros). Elle était montée jusqu’à 43,61 euros. Mais elle n’est pas parvenue à s’accrocher à ce niveau jusqu’à l’heure de la clôture. Peu avant la clôture de la séance boursière, son avance s’était réduite à 6,7%, à 41,4 euros.

Affaire en expansion rapide

L’actionnaire principal n’est pas pressé de vendre, alors que la marque continue d’être très forte et se développe rapidement.

Le marché aurait-il quelques doutes sur la faisabilité d’une telle opération? Pour les observateurs, il serait erroné de considérer que l’affaire est déjà conclue avec Ruffini qui avoue d’ailleurs avoir d’autres contacts. "C’est sûr que Kering ne devrait pas s’attendre à un quelconque rabais sur le prix" , estime Luca Solca, analyste chez Bernstein. "L’actionnaire principal n’est pas pressé de vendre, alors que la marque continue d’être très forte et se développe rapidement."

Entre 2013, année durant laquelle la société a été introduite à la cote de Milan, et 2018, les revenus ajustés ont été multipliés par 2,4 fois à 1,42 milliard d’euros et le résultat net ajusté par 3,4 fois à 334,4 millions d’euros. En fin de journée, Moncler affichait une valeur de 10,8 milliards d’euros à Milan.

D’autres candidats à la reprise?

C’est un fait, le mouvement de concentration dans le secteur du luxe se poursuit à marché – presque – forcée. Mais en même temps, le registre des candidats susceptibles de satisfaire l’appétit des prédateurs se réduit à vue d’œil. A suivre la réaction de leurs cours de Bourse à l’annonce de jeudi, les italiens Tod’s (+4,4%), Ferragamo (+6,5%) et le fabricant de valises Samsonite (+3,2%) au capital fort éclaté coté à Hong Kong, pourraient compter parmi eux. Cela semble être moins le cas de Hugo Boss (+1,7%), Hermès (-1,4%) dont le capital est très largement contrôlé par la famille Hermès, et de Prada (+1%) également coté à Hong Kong.

Les candidats se raréfiant, il va falloir aux chasseurs de s’activer un peu plus du côté des entreprises non cotées. A l’instar de LVMH qui a acquis cette année deux domaines vinicoles de prestige, à savoir le Château de Galopet et le Château d’Esclans.