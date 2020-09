L’appétit pour Greenyard grandit (Débriefing actions belges)

Acculée dans les cordes comme ses voisines européennes, la Bourse de Bruxelles a eu du mal à avancer avec ses valeurs bancaires et Solvay aux abois. Le Bel 20 a cédé 0,08% à 3.390,18 points avec une courte majorité de ses éléments dans le vert.

ING (-3,32%) a fait pire. Les investisseurs se font du mouron sur la conjoncture économique et la perspective de taux très bas pénalise fortement les valeurs bancaires. KBC (-1,25%) était ainsi également relégué en fond de classement.

À l'inverse, argenx , comme l'ensemble du secteur de la santé en Europe, a brillé, son action grimpant de 2,06% pour repasser bien au-dessus des 200 euros. Le titre de la biotech a pris plus de 11% depuis le 4 septembre et a doublé de taille depuis son point bas de l'année touché à la mi-mars. Galapagos a suivi le mouvement, signant aussi la plus forte progression du jour en glanant 2,41%.