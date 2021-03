L'appétit pour le risque revient (Débriefing actions européennes)

Les valeurs automobiles, l'hôtellerie et les banques ont été recherchées sur les marchés dans un contexte de reprise de risque.

À Paris, le CAC 40 a gagné 0,35%, au plus haut depuis le 24 février de l'an dernier. À Londres, le FTSE 100 a pris 0,93% et à Francfort, le Dax a avancé de 0,29% après un record à 14.197,49 points. L'indice EuroStoxx 50 s'est adjugé une hausse de 0,14% et le Stoxx 600 de 0,19%.