L'appétit pour le risque revient en force (débriefing actions européennes)

Le Dax allemand a progressé de 1,81%, le Cac 40 de 1,76% et le Footsie britannique de 1,55%. L'indice paneuropéen Stoxx 600 a de son côté grimpé de 1,64%, soutenu par les secteurs des matières premières (+3,50%), de l'énergie (+2,49%) et de la technologie (+2,48%).

Le titre Ambu a signé la plus forte hausse au sein du Stoxx 600, avec un bond de 24,12% à la Bourse de Copenhague. Le fournisseur d'équipements médicaux a fait état d'un chiffre d'affaires de 760 millions de couronnes danoises (soit +14% en croissance organique) au premier trimestre de son exercice décalé 2019-2020. Les ventes de systèmes d'endoscopie ont grimpé de 21% par rapport à l'exercice précédent, à 180.000 unités. Le groupe danois a par ailleurs réitéré ses prévisions annuelles: il table notamment sur une croissance organique entre 16% et 22%.

Le groupe pétrolier BP (+4,16%) a dévoilé des chiffres moins mauvais qu'attendu. Son bénéfice net part du groupe a été divisé par plus de deux en 2019, à 4,03 milliards de dollars, en raison d'une forte baisse des cours du brut et d'un programme de cessions. Son bénéfice sous-jacent au coût de remplacement, statistique très suivie par le marché, est de son côté tombé à 10 milliards de dollars. "Après des résultats moins bons qu'attendu chez Shell, Chevron et ExxonMobil, il semble que BP s'en soit sorti un peu mieux dans un marché difficile", note Neil Wilson, de Markets.Com.