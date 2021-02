L'argent éclipse les mauvaises nouvelles (Débriefing actions étrangères)

Les principales bourses européennes sont parvenues à rattraper une partie des pertes accumulées la semaine dernière grâce au secteur des matières premières, et plus particulièrement à la montée du prix de l'argent qui a atteint son plus haut niveau depuis près de huit ans. Le métal blanc est à présent ciblé par les "Reddit-traders", ces investisseurs particuliers qui chamboulent les règles à Wall Street en se fédérant sur les réseaux sociaux pour effectuer des achats massifs sur des titres "shortés".