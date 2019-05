L'attentisme a dominé au sein du Bel 20 (débriefing actions belges)

Les volumes de transactions sont restés plus étroits que d'habitude en Bourse de Bruxelles ce lundi, à cause du congé observé par les intervenants des marchés aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. En clôture, le Bel 20 a fini quasiment inchangé (+0,07%) après une séance très hésitante qui a vu l'indice belge changer plusieurs fois de direction.