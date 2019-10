L'attentisme a dominé (débriefing actions européennes)

A Paris, le CAC 40 a enregistré un recul symbolique de 0,09%, à Francfort, le DAX a grimpé de 0,32% et à Londres, le FTSE 100 a baissé de 0,61%. L'indice britannique a été affecté par la baisse des valeurs minières à cause de Rio Tinto. Le géant minier a annoncé une hausse de 5% de ses livraisons de minerai de fer mais il a aussi réduit ses prévisions de production de bauxite et d'alumine pour cette année. L'action Rio Tinto a perdu 1,67% en clôture.