L'attentisme règne avant la saison des résultats (débriefing actions européennes)

Les principaux indices actions ont clôturé en ordre dispersé ce mardi, faute de catalyseur positif à court terme. "Après un début d'année impressionnant, les marchés boursiers ont du mal à aller plus haut cette semaine", note Russ Mould, analyste chez AJ Bell. "Nous sommes dans une période où les investisseurs cherchent à y voir clair sur ce qui les attend."

Le DAX allemand a reculé de 0,08%, le CAC 40 de 0,20% et le Footsie britannique de 0,65%. L'indice Stoxx Europe 600 s'est de son côté stabilisé à 408,61 points (+0,05%).

Le titre Renault a gagné 1,74% à la Bourse de Paris. Le groupe au losange, tombé dans le rouge en 2019 pour la première fois en dix ans, a accusé en 2020 une chute de 21,3% de ses ventes en volume à 2,95 millions de véhicules. Mais il s'est dit confiant de redresser sa rentabilité et anticipe un rebond de 10% à 15% des principaux marchés automobiles mondiaux cette année.

Le groupe de services parapétroliers CGG (+3,44%) a pour sa part indiqué que son chiffre d'affaires 2020 devrait reculer de 32%, autour de 954 millions de dollars (784,7 millions d'euros). Il prévoit aussi un cash-flow net 2020 négatif d'environ 245 millions de dollars et une dette nette de 849 millions de dollars à fin décembre.

À Londres, Kingfisher a pris 1,82% après avoir annoncé un nouveau bond de son chiffre d'affaires. Ses ventes à données comparables pour le quatrième trimestre ont progressé de 16,9% sur un an, grâce à l'engouement croissant pour le bricolage. Le groupe britannique se dit à l'aise avec les estimations les plus hautes délivrées par les analystes prévoyant un résultat ajusté avant impôt entre 667 millions et 742 millions de livres sterling (de 743 millions à 827 millions d'euros) pour 2020-2021.