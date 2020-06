L'augmentation des cas Covid freine Wall Street

Les nouvelles concernant la flambée des données sur la pandémie et la perspective d'une nouvelle série de blocages économiques ayant refroidi l'optimisme des investisseurs quant aux signes de reprise économique.

Les trois principaux indices boursiers étaient sur le point d'afficher leur quatrième jour de hausse consécutif, mais le Dow Jones et le S&P 500 ont clôturé dans le rouge, perdant respectivement 0,65% à 26.119,13 points et 0,36% à 3.113,41 points. Les actions technologiques ont mené la progression plus robuste du Nasdaq, qui a gardé la tête hors de l’eau en finissant dans le vert avec 0,15% à 9.910,53 points.