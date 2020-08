L'auto en première ligne (Débriefing actions européennes)

Tous les secteurs étaient à leur avantage ce mardi. Les constructeurs automobiles et leurs fournisseurs ont profité des chiffres des ventes en Chine pour le mois de juillet. Des chiffres qui confirment le retour du chaland chez les concessionnaires auto. C'est en effet le quatrième mois consécutif de hausse des ventes de véhicules sur le plus grand marché mondial pour le secteur. Renault, Volkswagen, Continental et Valeo ont pris entre 4% et 9%.