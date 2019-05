L'auto monte, les banques plient (débriefing actions européennes)

Les marchés européens ont clôturé en légère hausse, ce lundi, dans des volumes généralement bien plus faibles qu'en temps normal, à cause du congé observé à la fois à Wall Street, pour le Memorial Day américain, et à Londres, à l'occasion du Spring Bank Holiday. En clôture, le CAC 40 a gagné 0,37% et le DAX a pris 0,50%.