L'automobile et l'acier européens victimes de Donald Trump

L'annonce de taxes à l'importation sur l'acier et l'aluminium par le président américain pèse lourd sur les compartiments auto et acier des Bourses européennes. Donald Trump a à nouveau menacé vendredi d'imposer des "taxes réciproques" sur les importations.

Nouvelle passe difficile sur les marchés boursiers mondiaux ce vendredi. Cette fois, ce n’est plus la crainte liée à une hausse des taux d’intérêt qui suscite la frilosité des investisseurs. Non, la responsabilité en revient pleinement à Donald Trump. Il a annoncé, jeudi soir, son intention d’imposer dès la semaine prochaine des droits de douane de 25% sur les importation d’acier et de 10% sur celles d’aluminium afin de défendre une industrie sidérurgique américaine "décimée par des décennies de commerce inéquitable".