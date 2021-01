L'automobile française anime le secteur (débriefing actions étrangères)

Les marchés européens ont avancé mollement ce jeudi. Les investisseurs ont joué la carte de la prudence en attendant d'avoir plus de détails sur le plan de relance budgétaire américain du président-élu Joe Biden.

À la clôture des marchés, le CAC 40 de Paris a grappillé 0,33%. Hausse aussi pour le Dax 30 de Francfort (+0,35%) et le FTSE 100 de Londres (+0,84%). L'indice reprenant les 600 plus grandes capitalisations européennes a avancé de 0,72% pour se maintenir à son niveau de la fin du mois de février 2020, un palier qu'il ne quitte plus depuis le mois de novembre.