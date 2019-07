L'aversion au risque a dominé la séance boursière (débriefing actions européennes)

La plupart des places européennes ont suivi le mouvement ce mercredi, rattrapées par les inquiétudes au sujet de la guerre commerciale. Les grands indices nationaux ont légèrement reculé: le CAC 40 a baissé de 0,76%, le DAX a perdu 0,72% et le FTSE 100 a diminué de 0,55%.

Ces bonnes nouvelles ont permis a plusieurs valeurs de ce secteur d'évoluer contre la tendance, comme Infineon (+0,32%) et STMicroelectronics (+0,16%).

Les valeurs pétrolières ont subi des dégagements après la chute de plus de 3% des prix du brut la veille et leur rebond avorté de ce mercredi. BP a perdu 2,86%, Total a cédé 2,75% et Royal Dutch Shell a abandonné 1,33%.