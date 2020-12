L'aversion au risque refait surface en Europe (débriefing actions européennes)

Pandémie, Brexit, tensions USA-Chine... Face à un regain des risques baissiers, les marchés européens ont marqué une pause. Le titre Moncler a signé l'une des plus fortes hausses en Europe.

Le DAX allemand a reculé de 0,21% et le CAC 40 de 0,64%. Le Footsie britannique, porté par le repli de la livre sterling, a par contre terminé sur une note stable (+0,08%).

L'indice Stoxx Europe 600 a pour sa part lâché 0,30%. Seuls quelques rares secteurs ont gardé la tête hors de l'eau: celui de la chimie (+0,87%), de la santé (+0,16%) et de la technologie (+0,38%). Les valeurs bancaires (-2,37%) ont par contre signé la plus forte baisse sectorielle de la séance.

Le titre Société générale a perdu 2,73% à la Bourse de Paris. La troisième banque cotée française a annoncé son intention de fusionner ses deux principaux réseaux de banque de détail afin d'améliorer sa rentabilité. Ce rapprochement des réseaux Société générale et Crédit du Nord devrait lui permettre de réduire ses coûts de plus de 350 millions d'euros en 2024 et de près de 450 millions en 2025.